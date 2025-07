L'autobronzant fait peau neuve sous forme de perles condensées redoutablement efficaces. Pour en finir avec la réputation d'un hâle artificiel.

Jacques Brel voulait offrir des perles de pluie/ venues de pays/ où il ne pleut pas. Certes poétique, mais si mélancolique… Si on leur préférait aujourd’hui les lumineuses perles de soleil, à savourer dans nos pays où l’astre brille parfois trop fort pour avoir envie de l’affronter trop directement? Depuis peu, le teint hâlé, si emblématique de l’été, peut s’obtenir en gouttes de soleil à appliquer sur le visage.

En sérum autobronzant, elles se mélangent à la crème de jour et hop, l’effet bronzage est activé. Simple, presque trop rapide? Peut-être. Mais le jeu en vaut la chandelle: en quelques heures, un hâle subtil éclot, comme après une parenthèse ensoleillée. «Les premiers résultats apparaissent déjà après deux heures, le hâle optimal se révèle en général après six heures», explique Hélène Dafflon, responsable de la formation chez Nuxe.

Les nouveaux sérums autobronzants déboulent sur le marché comme une petite révolution: adieu les formules d’antan, épaisses et capricieuses. Pour rappel, il y a peu encore, des roll-on agaçants traçaient des lignes orange sur le front et les joues, qu’il fallait estomper ensuite du bout des doigts. Même les crèmes de ces dernières années, bien qu’améliorées, laissaient souvent planer une question épineuse: quand les appliquer sur le visage? Avant la crème de jour? Par-dessus? Ou en remplacement? Aujourd’hui, enfin, l’autobronzant sait se faire oublier pour mieux sublimer le teint. Sous forme de sérum ultraléger, il ne maquille plus la peau mais en active l’éclat, il n’étouffe plus, il illumine.

Logé dans de petits flacons, le précieux produit se fait discret, et son application est pensée pour ne pas perturber la routine beauté: il se mélange à la crème de jour – deux, trois gouttes suffisent – pour simplement ajouter l’effet bronzant aux autres bienfaits de la crème favorite. «Pour un résultat optimal, il suffit de les utiliser pendant deux à trois jours consécutifs, puis d’espacer les applications pour entretenir le hâle», explique Mathilde Thomas, cofondatrice de la marque Caudalie. Lancées en février 2025 par la marque française, ces gouttes de soleil s’intègrent subtilement à la routine beauté: «Contrairement aux formules classiques, souvent agressives ou odorantes, la formule est plus douce et respecte les peaux les plus sensibles», poursuit Mathilde Thomas. Petit calcul: trois gouttes par jour, pendant trois jours, mélangées à la crème… Cela revient à seulement neuf gouttes pour un effet bronzé naturel. Surprenant, non? Pourtant, le résultat est bel et bien au rendez-vous.

Le duo gagnant

«Nous utilisons de la DHA et de l’érythrulose, un sucre naturel qui réagit avec la protéine présente à la surface de la peau pour créer un teint hâlé», détaille Mathilde Thomas. Contrairement au bronzage classique, la DHA (de son nom complet dihydroxyacétone) réagit avec les acides aminés sur la surface de la peau. Cette interaction provoque alors un brunissement temporaire: «Il s’agit d’un effet progressif sur la couleur de la peau. L’association des deux ingrédients permet une coloration naturelle de la première couche de l’épiderme, pour un effet hâlé uniforme sans effet orangé ou sec», précise l’experte.

La base de ces sérums bronzants reste généralement la même, mais chaque marque ajoute sa signature. Chez Caudalie, les polyphénols de raisin, emblème de la maison, renforcent l’hydratation, essentielle pour un résultat naturel et efficace. Rituals, de son côté, enrichit son concentré d’une gourmande touche de caramel, tandis que Clarins mise sur la fraîcheur apaisante de l’aloe vera. Nuxe ajoute une dose d’acide hyaluronique à l’érythrulose: «Notre sérum est composé d’un duo d’acides hyaluroniques d’origine naturelle. Ainsi, nous pouvons allier les bénéfices d’un produit autobronzant à l’hydratation d’un sérum, et obtenir une action en surface et en profondeur», continue Hélène Dafflon. Quant à Drunk Elephant, l’extrait de cacao apporte une puissante dose d’antioxydants, et la base traditionnelle favorise les peptides, ciblant les ridules de la peau.

À chacun son style, mais une chose ne change pas: l’application au compte-gouttes, modulable pour un hâle sur mesure, révélé en quelques heures seulement. Le bonus? Ces sérums prolongent aussi le bronzage tout au long de l’été… et offrent l’occasion de porter le soleil sur les joues aussi longtemps que possible.

Notre sélection de gouttes autobronzantes pour cet été:

1 2 3 4 5