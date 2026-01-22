10 musées du design

Souvent situées dans de sublimes bâtiments, ces collections célèbrent le design avec style.

1. Munich Boulot, métro, robots

L’histoire La Neue Sammlung (la Nouvelle Collection), le musée de design de Munich, fête officiellement cette année son siècle d’existence, même si les bases de l’institution étaient posées en 1907 déjà. Soit bien avant que le mot design ne prenne son sens actuel!

L’architecture Immense, fonctionnel et lumineux, le musée est l’œuvre de l’architecte Allemand Stephan Braunfels, à l’origine aussi des pharaoniques bureaux du parlement allemand, proches du Reichstag de Berlin (lui œuvre de Norman Foster). On retrouve la même grandeur, efficace sans être tape-à-l’œil. Autour du bâtiment, plusieurs œuvres, dont la fameuse maison futuristico-mobile du Finlandais Matti Suuronen, en forme d’ovni.

L’actualité Un nouvel espace permanent consacré aux robots – Robotic Worlds – ouvre ce 28 novembre. Mêlant technologie et design, il présente les pionniers de la robotique domestique et médicale, ainsi que plus de 400 jouets des années 1970 à 1990. Et l’exposition actuelle (jusqu’au 30 mai 2027!), «100 ans–100 objets», permet de plonger efficacement dans un siècle d’histoire.

www.die-neue-sammlung.de/en

2. Lausanne Quartier des arts au pied de la gare

L’histoire L’existence de ce qui est aujourd’hui le Mudac, le Musée de design et d’arts appliqués contemporains, commence en 1862, lorsqu’une noble d’origine russe, Catherine de Rumine (la mère de Gabriel, qui financera le Palais de Rumine), finance le Musée industriel, qui déménagera dans divers bâtiments du centre de Lausanne avant de s’installer, en 2022, à Plateforme 10, en face de la gare.

L’architecture À côté du massif Musée cantonal des Beaux-Arts, le Mudac partage l’espace avec celui de l’Elysée, spécialisé dans la photographie. C’est un nouveau quartier de la culture qui a éclos ici, avec son agora et ses bistrots.née.

L’actualité Le créateur suisse Kévin Germanier est à l’honneur de l’institution jusqu’au 22 mars. Avec «Les monstrueuses», cette figure incontournable de la mode contemporaine offre une expérience immersive et flamboyante, présentant tenues, collaborations et créations inédites. Trois cents mètres carrés d’optimisme et d’ode à la mode circulaire.

www.mudac.ch

3. Milan La Vespa, icône nationale

L’histoire Le Palazzo dell’Arte a été érigé en 1933, en bordure du parc Sempione, au cœur de Milan, pour accueillir alors la foire des Arts décoratifs. Touché par les bombardements aériens durant la Seconde Guerre mondiale, abîmé par les étudiants qui l’ont occupé en 1968, il a été entièrement repensé en 2002. Le Musée du design abrité ici est aujourd’hui l’une des institutions les plus visitées du pays.

L’architecture Construit dans un style classique, il compose avec le château des Sforza, le stade de sport Ganni Brera et l’Arc de la Paix, un axe monumental avec comme cadre le verdoyant parc urbain. Sa partie plus moderne, accueillant le Triennale Design Museum à proprement parler, a été aménagée en 2007.

L’actualité Plus qu’un simple musée, le lieu accueille régulièrement des concerts, abrite un théâtre, un beau restaurant avec vue sur la ville, un bar – Voce – apprécié de la jeunesse milanaise et à la jolie programmation. Et l’exposition permanente permet de s’offrir un panorama du design industriel made in Italy, à commencer par les mythiques Vespa ou Fiat 500. Le contexte historique et social, mais aussi les personnes et les entreprises derrière les créations ne sont pas oubliées.

www.triennale.org

4. Copenhague Pour un monde meilleur

L’histoire Le Design Museum Denmark a été fondé en 1890 et a ouvert ses portes cinq ans plus tard. Dès le début, l’idée principale était de sensibiliser les consommateurs à un design de haute qualité. Le credo? Le design a le pouvoir de rendre le monde meilleur.

L’architecture Le musée était initialement situé dans un bâtiment construit pour l’occasion. Mais en 1926, il a déménagé vers son emplacement actuel, un ancien hôpital. Le bâtiment, construit sous le règne du roi Frédéric V, entre 1752 et 1757, d’après les plans des architectes Nicolai Eigtved et Lauritz de Thurah, compte parmi les plus beaux édifices rococo du Danemark. Kaare Klint (1888-1954), considéré comme le pionnier du design mobilier danois, a aménagé l’ensemble du musée à la fin des années 1920 et en a également conçu le mobilier. Il vivait et travaillait dans le musée.

L’actualité Dans les jardins du musée, les nouveaux «Dream Benches» de la designer Lise Vester invitent à observer le ciel. Magique.

www.designmuseum.dk

5. Barcelone La beauté des céramiques

L’histoire Le Museu del Disseny a ouvert ses portes en 2014 et abrite environ 70 000 objets. Il se concentre sur l’histoire du design en Espagne et en Catalogne. Le musée est né de la fusion de plusieurs petits musées dont les collections – céramiques, textiles et graphisme – sont désormais réunies en un seul lieu. L’Institut pour la promotion du design (FAD) et le Centre de design de Barcelone (BCD) s’y trouvent également.

L’architecture Le bâtiment de cinq étages, situé juste à côté de la Torre Agbar, est lui-même un véritable accroche-regard, conçu par le célèbre cabinet d’architectes MBM. La construction allongée, semi-souterraine, a été imaginée comme une transition entre les quartiers d’El Clot et d’El Poblenou.

L’actualité Réinterprétée pour la Barcelona Design Week, l’exposition «Inspired in Barcelona: Luce» revient dans sa ville d’origine après avoir été présentée au Salone del Mobile de Milan. Des installations lumineuses montrent les émotions que peut susciter la lumière.

www.dissenyhub.barcelona

6. Prague L’art du verre, tout en délicatesse

L’histoire Fondé à l’initiative de la Chambre du commerce à la fin du XIXe siècle, le musée des Arts décoratifs tchèque a d’emblée axé ses collections sur le meilleur de la production industrielle de Bohême – alors intégrée à l’Empire austro-hongrois. Pas étonnant que son fonds de cubisme et surtout ses pièces d’art verrier soient souvent sollicités pour des expositions internationales.

L’architecture L’impressionnant palais néo-Renaissance garantit des émotions instagrammables aux visiteurs. L’architecte Josef Schulz a voulu des stucs et des fresques à gogo qui dialoguent de manière sensuelle avec les objets contemporains.

L’actualité La très riche exposition de longue durée sur l’art verrier entre 1946 et 2019 est complétée, jusqu’au 11 janvier, par les oeuvres d’Adolph Matura, un designer de verre de renommée mondiale dans les années 1950 et 1960.

www.upm.cz

7. Stockholm Architecture et design

L’histoire Ses origines remontent aux années 1950, lorsque l’Association suédoise des architectes crée des archives photographiques. Celles-ci devant être stockées quelque part, le Musée suédois de l’architecture ouvre ses portes en 1966. En 2013, le musée a été rebaptisé Centre national d’architecture et de design, ArkDes, afin d’intégrer également le domaine du design.

L’architecture Après un an de rénovation, l’ArkDes a rouvert ses portes en septembre 2024, entièrement transformé par le cabinet d’architectes Arrhov Frick. Il aborde les thèmes de l’architecture, du design et des espaces de vie, et leur rôle en tant que lieux de rencontre.

L’actualité Depuis plus de trente ans, l’ArkDes prouve que les bâtiments ne doivent pas nécessairement être en béton… avec notamment sa célèbre exposition annuelle de maisons en pain d’épices. Amateurs et professionnels sont invités à soumettre leurs créations. Trois catégories sont récompensées: architectes, designers et boulangers, jusqu’à 12 ans et tous les autres.

www.arkdes.se

8. Berlin L’écrin tout en béton du Bauhaus

L’histoire Le Bauhaus Archiv Museum voit le jour en 1979 pour abriter les archives du Bauhaus, ce courant artistique né à Weimar, en Allemagne, en 1919. L’instigateur du mouvement, Walter Gropius, a participé à l’élaboration du bâtiment.

L’architecture Le musée, œuvre aussi de l’architecte Alexander Cvijanovic, fait partie des monuments brutalistes de la capitale allemande, avec ses cheminées en béton devenues l’emblème de l’institution. On y pénètre à travers un dédale de passerelles.

L’actualité Fermé depuis 2018 pour de grandes rénovations – et l’ajout d’une tour en verre –, le musée devrait rouvrir en 2027. Dans l’intervalle, un espace provisoire accueille les visiteurs (Knesebeckstrasse 1, proche du parc du Tiergarten et du zoo de la ville) et l’institution organise plusieurs événements, dont des visites guidées du chantier ou de la ville autour de l’architecture moderniste.

www.bauhaus.de

9. Londres Sous la vague, Wes Anderson

L’histoire Petit nouveau dans le monde des musées du design, celui de Londres a officiellement été fondé en 1989 par Sir Terence Conran et Stephen Bayley, tout deux à l’origine du fameux Boilerhouse, cet espace d’exposition rattaché au Victoria and Albert Museum.

L’architecture Après presque trente ans dans un entrepôt de bananes désaffecté (!), le Design Museum a déménagé à Kensington en 2016 dans l’ancien Institut du Commonwealth. Entièrement remanié, il reprend les codes du brutalisme avec son dôme en béton comme une gigantesque vague.

L’actualité Les fans de la filmographie de Wes Anderson – «Moonrise Kingdom», «The Grand Budapest Hotel» ou «L’île aux chiens», pour n’en citer que trois – seront aux anges: le musée présente dès le 21 novembre une rétrospective fouillée de son univers, fantasque et coloré. Maquettes, accessoires, polaroïds, marionnettes, des costumes à foison seront visibles jusqu’au 26 juillet 2026.

www.designmuseum.org

10. Zurich L’esthétique du quotidien

L’histoire Le Musée du design fête cette année son 150e anniversaire. Issu du Musée des Arts décoratifs de la ville de Zurich, il présente depuis 1875 des objets du quotidien, se spécialisant dans la communication visuelle. La plus grande collection de design de Suisse comprend aujourd’hui plus d’un demi-million d’objets liés à l’histoire du graphisme et du design.

L’architecture Le musée occupe deux sites: dans le quartier des hautes écoles (le Toni-Areal) et sur l’Ausstellungsstrasse, proche de la gare, son siège d’origine. Ce dernier, construit en 1933 par Adolf Steger et Karl Egender, est classé monument historique. Il est considéré comme une icône du mouvement architectural Neues Bauen (nouvelle construction).

L’actualité La Suissesse Susanne Bartsch est une icône de la mode, vivant depuis 1981 à New York, où elle associe la mode à la culture club et à la performance. L’exposition «Susanne Bartsch-Transformation!» emmène les visiteurs dans une nuit de fête endiablée et montre le pouvoir transformateur et libérateur de la mode. Jusqu’au 7 décembre.

www.museum-gestaltung.ch

La visite d’un musée, autrement

Les musées ressemblent souvent à des vitrines dont les plus grands trésors restent cachés. Seuls 5 à 10% des collections sont en effet présentées au public, la majorité des pièces étant stockées dans des dépôts, à l’abri de la poussière et de la lumière, et rarement ou jamais exposées. La raison: d’une part, l’espace limité des musées, d’autre part, la manière traditionnelle d’exposer les œuvres d’art, dans le cadre d’expositions. Les pièces qui ne correspondent pas au thème sont condamnées à mener une existence obscure.

Pour remédier à ce triste état de fait, toujours plus de musées trouvent des solutions pour ouvrir leurs archives et leurs dépôts. Comme récemment le Victoria and Albert Museum, à Londres. Depuis mai, les personnes intéressées peuvent admirer environ 250 000 objets et 350 000 livres de la collection du musée dans le V&A East Storehouse. Le clou de la visite est l’ancien bureau d’Edgar J. Kaufmann, datant des années 1930, conçu par le célèbre architecte Frank Lloyd Wright et entièrement construit en contreplaqué.

Des ateliers et des performances y sont également organisés, et il est possible d’observer les archivistes et les restaurateurs au travail. La visite d’un dépôt de musée s’apparente à un coup d’œil dans les coulisses. Le dépôt du musée Boijmans Van Beuningen à Rotterdam est peut-être le plus spectaculaire sur le plan architectural. En novembre 2021, le cabinet d’architectes MVRDV a présenté un bâtiment qui ressemble à… un immense saladier miroitant. Il se vante d’être le premier dépôt de musée au monde à avoir rendu l’intégralité de sa collection accessible au public. Presque une décennie plus tôt, en 2013, le Schaulager, à Münchenstein près de Bâle, a été conçu par Herzog & de Meuron. Il n’est toutefois accessible au public que pendant les expositions.