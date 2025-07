Belle ombre

La maison Glatz a commencé, en 1895 déjà, par fabriquer des parapluies. Aujourd'hui, ses parasols solides et design s'arrachent à l'échelle internationale.

Depuis cent trente ans et quatre générations, la famille Glatz honore la même devise: toujours avoir une longueur d’avance. Fondée en 1895 par Albert Glatz, l’entreprise basée à Frauenfeld (TG) fabriquait à l’origine des ombrelles folkloriques avant de se lancer dans les parasols, parmi les meilleurs au monde.

Le directeur général, Rolf Keller, nous accueille dans le nouveau siège social où Glatz a emménagé l’année dernière. Sur environ 8’000 mètres carrés, la recherche et le développement, la production, l’administration et un centre de formation sont réunis sous un même toit. C’est avec une fierté évidente que le directeur fait visiter les locaux – spacieux, car la fabrication de parasols nécessite beaucoup d’espace.

La visite commence au cœur de l’entreprise: l’atelier de couture. «Les housses de nos parasols sont fabriquées individuellement selon les souhaits des clients. Pour cela, nous utilisons des tissus polyacryliques de haute qualité que nous achetons en Espagne, en Italie et en Autriche et que nous stockons – nous avons actuellement environ 600 rouleaux dans 80 couleurs différentes.» Les clients peuvent choisir parmi toutes les couleurs et toutes les combinaisons sont imaginables. Les différents coloris, formes et structures permettent de créer environ 20 000 parasols différents.

Un tissu en polyacrylique de haute qualité est utilisé pour les toiles. Les pièces découpées automatiquement sont ensuite cousues à la machine.

Et pourtant: «La majorité de notre clientèle opte pour des modèles unis dans des tons neutres.» Les rayures sont certes à nouveau très demandées, mais elles ne représentent encore qu’une petite partie des commandes en termes de quantité.

Une fois le rouleau de tissu approprié sélectionné, il est tendu et les segments sont découpés électroniquement à l’aide d’un patron. Afin que la toile soit parfaitement lisse une fois le parasol ouvert, des découpes ultraprécises sont nécessaires – c’est précisément ce savoir-faire et cette minutie qui font la qualité de l’atelier de couture Glatz.

Direction le jardin

Dès le début de la production, chaque parasol se voit attribuer son propre petit chariot: ce qui va ensemble reste ensemble, dès le début. «Dès qu’un parasol est en cours de fabrication, il doit passer par les étapes de production nécessaires de la manière la plus efficace possible – c’est très important pour nous.» Un parasol de jardin fabriqué sur mesure est généralement prêt à être expédié dans un délai de dix jours ouvrables. Pour les grands parasols, le délai de production est de deux à quatre semaines, selon le modèle et la complexité.

Après la découpe, il faut coudre l’ourlet, assembler ou souder les différents segments, puis fixer les éléments de fixation et les dispositifs d’enfilage. Le fil utilisé est d’un type spécial. «Nos fils gonflent légèrement au contact de l’eau, ce qui leur confère une certaine imperméabilité.»

Pour les petits parasols de terrasse et de jardin, la production interne s’arrête à ce stade. Les segments cousus sont envoyés à l’étage inférieur, où ils sont tendus sur les structures en aluminium livrées prêtes à l’emploi par un partenaire de l’entreprise – avec lequel Glatz travaille depuis plus de trente ans – puis emballés pour être expédiés. Les profilés en aluminium des grands parasols sont certes fabriqués en Italie ou en Turquie selon les dessins techniques de l’équipe de conception de Glatz, mais ils sont ensuite équipés à Frauenfeld de tout ce dont ils ont besoin: entretoises, éléments de fixation, câblage, bandes LED, éléments chauffants, selon les souhaits du client.

Les futurs mâts en aluminium sont coupés à la bonne longueur. Terminés, les mâts attendent leur toile.

«Nous produisons entre 3000 et 4000 grands parasols et environ 20 000 parasols de jardin par an. Le marché des grands parasols en particulier est en forte croissance.» Les pieds en bois, autrefois très populaires, ont en grande partie été remplacés. «Il est de plus en plus difficile de trouver des matériaux adaptés, le bois étant un produit naturel qui ne résiste pas très bien aux intempéries, explique Rolf Keller. Nous travaillons actuellement au développement d’une structure en imitation bois, avec un cœur en aluminium, qui est très prometteuse.»

Alors que les matériaux, les designs et les souhaits des clients ont évolué au fil des décennies, une chose reste constante chez Glatz: l’exigence de ne pas se contenter de fabriquer des parasols, mais de les repenser en permanence.