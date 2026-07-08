Les plus belles expos à ciel ouvert cet été

1. Art Môtiers
Direction Art Môtiers (NE), où une quarantaine d’artistes ont disséminé sculptures et installations entre champs et cours d’eau.
2. Land Art Festival Grindelwald
Bois, mousse ou pierre, les oeuvres du Land Art Festival Grindelwald (BE) sont belles mais éphémères.
3. Art Garten Hotels
Avec Art Garten Hotels, les jardins d’une vingtaine d’hôtels en Suisse servent d’écrin à une centaine d’oeuvres.
4. Ailyos Art & Nature
Photos géantes et sculptures égayent les sommets valdo-bernois à l’occasion d’Ailyos Art & Nature.
5. Civilization-our life in focus
100 photographes s’exposent à proximité de la gare de Zurich pour ce Civilization-our life in focus.