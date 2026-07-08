Publié le 08.07.26

Les plus belles expos à ciel ouvert cet été

1. Art Môtiers

Direction Art Môtiers (NE), où une quarantaine d’artistes ont disséminé sculptures et installations entre champs et cours d’eau.

www.artmotiers.ch

2. Land Art Festival Grindelwald

Bois, mousse ou pierre, les oeuvres du Land Art Festival Grindelwald (BE) sont belles mais éphémères.

www.grindelwald.swiss

3. Art Garten Hotels

Avec Art Garten Hotels, les jardins d’une vingtaine d’hôtels en Suisse servent d’écrin à une centaine d’oeuvres.

www.gartenhotels.ch

4. Ailyos Art & Nature

Photos géantes et sculptures égayent les sommets valdo-bernois à l’occasion d’Ailyos Art & Nature.

www.ailyos.com

5. Civilization-our life in focus

100 photographes s’exposent à proximité de la gare de Zurich pour ce Civilization-our life in focus.

www.museum-gestaltung.ch

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