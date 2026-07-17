Der Sommer am Start

Der Sommer-Chronograph misst sportliche Höchstleistungen ebenso wie den Herzschlag in spannenden Momenten – wie bei der WM.

Sollte man im Sommer wirklich die Zeit vergessen? Auch wenn die spontane Antwort «Ja» lautet, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass man seine geliebte Uhr in der Schatulle verstauben lassen muss. Gut, auf die Weckfunktion kann man getrost verzichten, doch eine Komplikation bleibt der bevorzugte Begleiter in warmen Tagen und Nächten: der Chronograph mit Stoppuhrfunktion.

Mehr als eine Uhr, gleicht ein Chronograph einem Ziel. Dem von Sabastian Sawe zum Beispiel: Der im Rift Valley geborene Bauernsohn wollte eigentlich Polizist werden, als er von einer Karriere fernab der Maisfelder träumte. Doch dank seines mehr als flotten Laufschritts ist es anders gekommen – nun wird er als «stiller Killer» bezeichnet, im Alltag unauffällig, auf dem Asphalt gnadenlos. Der 31-jährige Kenianer durchbrach am 26. April beim London-Marathon die Zweistundenmarke. Geprägt von langem Widerstand gegen die britische Kolonialherrschaft, hat sein Volk gelernt, niemals aufzugeben, vor allem wenn die Uhr sich der Ziellinie und dem Weltrekord nähert: 1 Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden. Wow!

Das Instrument, das diese Leistung bestätigt hat, ist nach wie vor erstaunlich nützlich. Vor rund zwei Jahrhunderten wurde der erste Chronograph erfunden – eine Uhr mit Start-, Stopp- und Nullstellungsfunktion. Zunächst kam er in der Wissenschaft, im Militär und in der Industrie zum Einsatz, schon bald stellte er aber auch im Alltag seine Nützlichkeit unter Beweis.

Die Begeisterung für den Chronographen hat nichts mit Kontrolle zu tun: Die Komplikation ist praktisch, selbst in den Ferien. Das Zifferblatt zeigt Stunden, Minuten und Sekunden an, manchmal kommt ein Schleppzeiger hinzu, um Ereignisse zu messen, die zeitgleich beginnen. Und ist der Sommer nicht wie gemacht dafür, zu laufen, mit Freunden Padel und Golf zu spielen oder Velotouren zu unternehmen? Das Instrument kommt auch auf See zum Einsatz, bestimmte Modelle messen die Tauchzeiten.

Und – wie könnte man es vergessen! – steht die Fussballweltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada an. Doch sein eigentlicher Daseinszweck im Juli und August: der Stil. Markante Lünetten, Kolbendrücker, farbenfrohe Zähler … Beim Joggen vom Strand zur Poolparty gibt es kaum etwas Verführerischeres am Handgelenk

Auf die Minute, fertig, los!

Luftig Die Uhr hält Beschleunigungskräften von über 7 G stand und lässt sich mühelos vom Cockpit in den Alltag inte-grieren. Als Ikone der Popkultur kehrt sie modernisiert zurück mit den charakteristischen Reitern und dem unverwechselbaren Rollarmband. Das Comeback einer Legende aus den 1980er-Jahren. Breitling Chronomat B01 42, Automatikuhrwerk, Edelstahl, 42 mm, wasserdicht bis 200 m, 11 300 Fr.



Rasant Eine Hommage an den F1-Piloten George Russell: Das Modell wirkt testosterongeladen, leuchtend elektrisch blaue Details erinnern an die Farbe seines charakteristischen Helms. IWC Schaffhausen Fliegeruhr Chronograph 41 George Russell, Automatikuhrwerk, schwarze Keramik, 41,9 mm, wasserdicht bis 100 m, 1063 Exemplare, 10 500 Fr.



Aquatisch Ihr Name, Verzasca, erinnert an das kristallklare Wasser eines Tessiner Flusses. Diese Uhr trägt man ganz lässig: ein Glas Merlot in der einen Hand, die Schlüssel für die Riva in der anderen. Parmigiani Fleurier Tonda PF Sport Chronograph Silver Verzasca, Automatikuhrwerk, Edelstahl, 42 mm, wasserdicht bis 100 m, 28 600 Fr.



Aerodynamisch Tudor startet mit dieser vom Einsitzer VCARB 03 des Teams Visa Cash App Racing Bulls inspirierten Uhr in sein zweites Jahr in den Fahrerlagern. Gehäuse aus Carbonfaser, gelbe Akzente und Manufakturkaliber: Der Chronograph ist bereit für die Startaufstellung. Black Bay Chrono Carbon 26, Automatikuhrwerk, Carbon, 42 mm, wasserdicht bis 100 m, 2026 Exemplare, 7050 Fr.



Tropisch 1969 brachte Zenith den El Primero auf den Markt, den ersten integrierten Automatik- Chronographen mit hoher Schwingungsfrequenz. Heute präsentiert sich die Ikone mit Farbtönen, die wie von der Sonne gebleicht wirken. Zenith Chronomaster Revival El Primero A384, Automatikuhrwerk, Edelstahl, 37 mm, wasserdicht bis 50 m, 8900 Fr.

Maritim Vulcain schrieb Geschichte mit einer der ersten Armbanduhren mit akustischem Alarm, die von mehreren US-Präsidenten getragen wurde. Der Skindiver misst jetzt kurze Zeitintervalle unter Wasser. Vulcain Skindiver Chronograph Ice Blue, Automatikuhrwerk, Edelstahl, 39,7 mm, wasserdicht bis 50 m, 100 Stück, 2590 Fr.