Karaffen mit lustigen Vogellooks

Prächtiger Pelikan

Designer: Massimon Lunardon

Einer des grössten Meister der italienischen Glasbläserei hat in seiner Werkstatt in Thiene, in der Nähe von Venedig, ein faszinierendes und filigranes Tierreich entworfen. Ein kostbarer Zoo, in dem Humor immer präsent ist.

Shop: Krug Pelikan, 249 Fr., www.ichendorfmilano.com/it