Parfums sur la ville

Il n'y a pas que la mer ou les fleurs sauvages qui inspirent les parfumeurs. De Paris à Mexico, balade olfactive terriblement urbaine.

L es chiffres ne sont guère surprenants: selon une enquête du CNC (le Centre national du cinéma et de l’image animée), environ 38% des touristes citent la série «Emily in Paris» parmi leurs motivations pour visiter la Ville Lumière. Les scènes de petits bistrots, de ruelles pavées, de la tour Eiffel illuminée, de galeries d’art et de musées sont plus efficaces que tous les slogans marketing.

Ces images d’Epinal sont l’essence même de ce qui rend les escapades en ville si attrayantes: un mélange de culture, de gastronomie et de shopping, des adresses pour tous les sens, à quelques pas les unes des autres. Plutôt Londres, Edimbourg ou Florence?

Pour tous ceux qui veulent emporter avec eux l’ambiance de leur ville préférée, le parfum est l’accessoire ultime. Car il n’y a pas que le sel marin, l’ humus de la forêt vierge ou les agrumes du sud de l’Italie pour inspirer les grandes maisons. Le béton brut, les marchés animés ou les parcs luxuriants invitent également à un voyage olfactif.

Paris Avec ses notes de tabac et de genièvre, cette édition limitée évoque l’un des clubs de jazz parisiens les plus branchés des années 1960: l’Orphéon. Orphéon Diptyque, eau de parfum, 75 ml/250 fr.

Edimbourg Coco Chanel s’était éprise du duc de Westminster et de l’Ecosse. Les notes boisées et fraîches rappellent sa veste en tweed. Paris-Edimbourg, Chanel, eau de toilette, 50ml/120 fr.

Mexico Les parfums de la collection City Exclusive mettent toujours à l’honneur un ingrédient: Coriandre 39 s’inspire du parc Chapultepec, à Mexico. Coriandre 39, Le Labo, eau de parfum, 50 ml/env. 330 fr.

Paris Avec ses accords de madeleine et de vanille, cette création pousse les portes d’une boulangerie parisienne. Replica Afternoon Delight, Maison Margiela, eau de toilette, 30ml/env. 68 fr.

Portofino Le néroli, l’orange sanguine et la bergamote capturent la végétation de la Riviera italienne autour de Portofino. Neroli Portofino, Tom Ford, parfum, 50 ml/env. 170 fr.

Alula Dans les ruelles de la ville désertique d’AlUla comme dans ce flacon, l’encens, la cannelle et la prune éveillent les sens. AlUla, Penhaligon’s, eau de parfum, 100 ml/env. 250 fr.

New York Le créateur de mode américaine proclame son amour pour la ville qui ne dort jamais avec du poivre rose et de la rose. New York, Oscar de la Renta, eau de parfum, 30ml/50fr.