Der Duft der Stadt

Es muss nicht immer das Meer oder die Berge sein: Die Metropolen dieser Welt inspirieren Parfumhersteller zu olfaktorischen Citytrips.

Die Zahlen überraschen nicht: Laut einer Umfrage des Centre national du cinéma et de l’image animée gaben 2024 rund 38 Prozent der Touristen an, Paris aufgrund der Serie «Emily in Paris» zu besuchen. Zu schön sind die Bilder von kleinen Bistros, von Kopfsteinpflastergassen, vom beleuchteten Eiffelturm, von Galerien und Museen.

Sie sind die Essenz dessen, was Städtetrips so reizvoll macht: die Mischung aus Kultur, Kulinarik und Shopping, Adressen für alle Sinne, lediglich einen kurzen Bummel voneinander entfernt. Für all jene, die diesen Sommer den passenden Duft zum verlängerten Wochenende einpacken wollen, sich olfaktorisch auf London, Venedig oder Florenz einstimmen wollen, halten die Parfumhäuser das entsprechende «Accessoire» bereit. Denn es sind nicht nur das Salz des Meeres, das Grün des Urwalds und die Felsen der Berge, die als Inspiration dienen. Auch der rohe Beton, quirlige Märkte oder üppige Parks laden dazu ein, sich auf eine Duftreise zu begeben.

Paris Die limitierte Edition entführt mit Noten von Tabak und Wacholder in einen der angesagtesten Pariser Jazzclubs der 1960er-Jahre: das Orphéon. Orphéon, Diptyque, EdP, 75 ml/250 Fr.

Edinburgh Coco Chanel entflammte für Schottland und den Duke of Westminster. Die holzigen Noten erinnern an sein Tweedjacket. Paris-Edimbourg, Chanel, Eau de Toilette, 50ml/120 Fr.

Mexico Die Düfte der City Exclusive COllection sind nur in bestimmten Städten erhältlich: Coriandre 39 ist inspiriert vom Park Chapultepec in Mexiko-Stadt. Coriandre 39, Le Labo, Eau de Parfum, 50 ml/ca. 330 Fr.

Paris Das Eau de Toilette transportiert in die Cafés von Paris, wo der Duft von warmem Gebäck in die Nase zieht. Mit Akkorden von Madeleine, Sandelholz und Vanille. Replica Afternoon Delight, Maison Margiela, 30ml/ca. 68 Fr.

Portofino Neroli, Blutorange und Bergamotte fangen die Vegetation der italienischen Riviera rund um Portofino ein. Neroli Portofino, Tom Ford, EdP, 30 ml/ca. 130 Fr.

Alula An Saudi-Arabien scheiden sich die Geister, die Wüstenstadt Alula betört aber mit Weihrauch, Zimt und Pflaume. Alula, Penhaligon’s, EdP, 100 ml/ca. 250 Fr.

New York Der US-Modedesigner zeigt seine Liebe für die Stadt, die niemals schläft, mit Rosa Pfeffer und Rose. New York, Oscar de la Renta, Eau de Parfum, 30ml/50Fr.