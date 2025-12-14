Cadeaux dorés à glisser sous le sapin

Objets précieux, éclats dorés et envies assumées : notre sélection de présents à offrir à ceux que l’on aime… ou à s’accorder sans la moindre hésitation.
Le vase en verre d’Henry Dean
Sa surface texturée aux fines bulles d’air captive la lumière et apporte une dimension tactile unique.
Vase en verre H.Mary L, couleur jaune, Henry Dean, 39 fr. chez Bongénie.
La lampe de table Flos
La lampe Bellhop de Flos est une ode à la simplicité et à la mobilité. Inspirée par l’image du groom d’hôtel, elle prend la forme d’un petit champignon contemporain, minimaliste et élégant.
Lampe Bellhop Table , Flos, environ 236 fr.
Le vide-poche Bottega Veneta
Ce vide-poche, façonné à la main en argile vénitienne, se distingue par sa finition en émail volcanique appliquée selon des techniques artisanales italiennes, rendant chaque pièce unique.
Vide-poche ovale en émail volcanique , jaune, noir et blanc, Bottega Veneta, 1020 fr.
Les verres Baccarat
Harmonie, la collection moderne pour les nouveaux aventuriers du goût, se dévoile désormais en couleur. Lumineuse et transparente, sa base en cristal clair joue sur les contrastes et met en valeur les teintes, tandis que des lignes verticales incisées dans le cristal en font varier l’intensité.
Gobelet Harmonie, 2 pièces, Baccarat, 550 fr. chez Globus.
L’assiette Hermès
Cette assiette de présentation en porcelaine blanche, décorée de motifs jaunes appliqués à la main par sérigraphie, met en scène un élégant jeu de palmes en kaléidoscope.
Assiette de présentation Soleil d’Hermès, 32 cm de diamètre, Hermès, 320 fr.
La bougie parfumée Acqua di Parma
Présentée dans un pot doré décoré de motifs hivernaux, la bougie se veut festive et texturée. Elle exhale la senteur chaude et gourmande du Panettone, ce dessert italien classique des fêtes de fin d’année.
Bougie parfumée Panettone, collection fêtes de fin d’année, Acqua di Parma, 88 fr.
Le vide-poche Dior
L’objet compose un tableau onirique précieux, en se parant d’une étoile sublimée de volutes et d’esquisses d’une extrême délicatesse. Le dessin se réfère à l’esthétique du théâtre baroque du défilé Dior Croisière 2026.
Vide-poche en porcelaine blanche à motifs Dioresque Stella or 24 carats, Dior, 430 fr.
Le plaid Hay
Fabriqué à 100% de laine, sa douceur est conservée avec une surface légèrement brossée et son design rayé offre un espace réconfortant pour les froides journées d’hiver.
Plaid Duo Thros, 130×180 cm, Hay, 111 fr.