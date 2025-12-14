Cadeaux dorés à glisser sous le sapin

Le vide-poche Bottega Veneta

Ce vide-poche, façonné à la main en argile vénitienne, se distingue par sa finition en émail volcanique appliquée selon des techniques artisanales italiennes, rendant chaque pièce unique.

Vide-poche ovale en émail volcanique , jaune, noir et blanc, Bottega Veneta, 1020 fr.