Goldene Geschenke unter dem Weihnachtsbaum

Die Ablage Dior

Das Objekt bildet ein kostbares, traumhaftes Bild, indem es sich mit einem Stern schmückt, der von äusserst zarten Schnörkeln und Skizzen umgeben ist. Das Design bezieht sich auf die Ästhetik des Barocktheaters der Dior Croisière 2026 Modenschau.

Ablage aus weissem Porzellan mit Dioresque Stella-Motiven in 24 Karat Gold, Dior, 430 Fr.