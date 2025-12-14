Goldene Geschenke unter dem Weihnachtsbaum

Objekte von kostbarer Schönheit, goldene Akzente und bewusst erfüllte Wünsche: unsere Auswahl an Geschenken für jene, die wir lieben – oder die wir uns ganz ohne Zögern selbst gönnen.
Die Glasvase von Henry Dean
Seine strukturierte Oberfläche mit feinen Luftblasen fängt das Licht ein und verleiht ihm eine einzigartige haptische Dimension.
Glasvase H. Mary L, Farbe Gelb, Henry Dean, 39 Fr. bei Bongénie.
Die Tischleuchte von Flos
Die Lampe Bellhop von Flos ist eine Ode an die Einfachheit und Mobilität. Inspiriert vom Bild des Hotelpagen hat sie die Form eines kleinen, modernen Pilzes, minimalistisch und elegant.
Lampe Bellhop Table, Flos, ca. 236 Fr.
Die Ablage von Bottega Veneta
Diese handgefertigte Ablage aus venezianischem Ton zeichnet sich durch ihre Oberfläche aus vulkanischem Emaille aus, die nach italienischen Handwerkstechniken aufgetragen wurde und jedes Stück zu einem Unikat macht.
Ovale Ablage aus vulkanischem Emaille, gelb, schwarz und weiss, Bottega Veneta, 1020 Fr.
Die Gläser von Baccarat
Harmonie, die moderne Kollektion für neue Geschmacksabenteurer, präsentiert sich nun in Farbe. Der leuchtende und transparente Sockel aus klarem Kristall spielt mit Kontrasten und bringt die Farbtöne zur Geltung, während vertikale, in das Kristall eingravierte Linien für unterschiedliche Intensität sorgen.
Becher Harmonie, 2 Stück, Baccarat, 550 Fr. bei Globus.
Der Hermès-Teller
Dieser Präsentierteller aus weissem Porzellan, verziert mit gelben Motiven, die von Hand im Siebdruckverfahren aufgebracht wurden, zeigt ein elegantes Kaleidoskop aus Palmen.
Präsentierteller Soleil d’Hermès, Durchmesser 32 cm, Hermès, 320 Fr.
Die Duftkerze Acqua di Parma
Die Kerze wird in einem goldenen, mit winterlichen Motiven verzierten Glas präsentiert und wirkt festlich und strukturiert. Sie verströmt den warmen, köstlichen Duft von Panettone, dem klassischen italienischen Dessert der Weihnachtszeit.
Duftkerze Panettone, Weihnachtskollektion, Acqua di Parma, 88 Fr.
Die Ablage Dior
Das Objekt bildet ein kostbares, traumhaftes Bild, indem es sich mit einem Stern schmückt, der von äusserst zarten Schnörkeln und Skizzen umgeben ist. Das Design bezieht sich auf die Ästhetik des Barocktheaters der Dior Croisière 2026 Modenschau.
Ablage aus weissem Porzellan mit Dioresque Stella-Motiven in 24 Karat Gold, Dior, 430 Fr.
Das Plaid Hay
Er besteht zu 100 % aus Wolle, ist dank seiner leicht gebürsteten Oberfläche besonders weich und bietet mit seinem gestreiften Design einen gemütlichen Rückzugsort für kalte Wintertage.
Plaid Duo Thros, 130 x 180 cm, Hay, 111 CHF