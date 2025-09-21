Die Welt von Gregoris Pyrpylis

Der Kreativdirektor von Hermès Beauté liebt Farben genauso wie seine Heimat Griechenland.

Er spricht wie ein Maler, der Pigmente mischt, um den richtigen Farbton zu erzielen. Seit 2022 leitet Gregoris Pyrpylis die Kreation der Beauty-Abteilung des Hauses Hermès, dessen neue Make-up-Linie durch ihren verspielten und gewagten Ansatz begeistert. Während er für die Texturen und Farben verantwortlich ist, sind die Lackverpackungen vom Designer Pierre Hardy und die Düfte von der Parfümeurin Christine Nagel entworfen worden.

Ein Kollektiv, das eine Welt voller Sinnlichkeit und Freude schafft. Der 39-Jährige stammt aus Agrinio in Westgriechenland und arbeitet seit seiner Ankunft in Paris vor 14 Jahren mit den grössten Namen der Beauty-Branche zusammen. Und er ist felsenfest davon überzeugt: «Ich glaube überhaupt nicht an Trends. Make-up sollte kein Automatismus sein. Ich sehe darin eine Suche nach Einzigartigkeit, nach Freiheit, den Wunsch, herauszufinden, wer man wirklich ist.»





Ihr Lieblingsprodukt für den Herbst?



Ich liebe die Lidschattenpalette (Foto), die eine Hommage an die Kunst des Zeichnens ist: Das Gesicht wird zur Leinwand, auf die man diese nächtlichen, mystischen Farben auftragen kann. Sie reflektieren das Licht wunderschön.



Was verbinden Sie persönlich mit Farben?

Eine irrationale und berauschende Beziehung. Ich lasse sie auf mich wirken. Ich bin mit dem Maler Alekos Fassianos aufgewachsen, dessen Zeichnungen (Foto)

meine Schulbücher illustrierten. Er arbeitet wunderbar frei, auf eine naive Art. Besuchen Sie unbedingt sein Museum in Athen!



Wie sehr haben Sie die griechischen Landschaften geprägt?

Ganz sicher der Tempel des Poseidon (Foto), der sich am Kap Sounion befindet, etwa 40 Autominuten südlich von Athen. Das ist ein aussergewöhnlicher Ort, den ich mit 18 Jahren entdeckt habe, als ich nach Athen gezogen bin. Ich bin sogar im Winter dorthin gefahren, so schön ist der Tempel auf einem Hügel mit herrlichem Blick auf das Meer. Auch hier entfalten die Sonne und das Licht ihre magische Wirkung. Ich empfehle Ihnen, so lange wie möglich zu bleiben, um diese Veränderungen des Lichts zu beobachten.

Und heute? Gefällt es Ihnen, in Paris zu leben?

Ich will nicht verhehlen, dass ich dafür viel Zeit gebraucht habe. Als ich hierherkam, war ich 26 Jahre alt und sprach kein Französisch. Das war ziemlich schwierig, weil mir der Kontakt zu den Menschen um mich herum sehr wichtig ist. Heute, nach fast 14 Jahren, bin ich sehr glücklich und betrachte Paris als meine Stadt. Ich fühle mich zu 100 % als Franzose oder Pariser, aber wenn ich in Griechenland bin, fühle ich mich nicht zu 100 % als Grieche.

Was sind Ihre Lieblingsorte in Paris?

Ich wohne am linken Ufer und schätze die Ruhe dort sehr. Ich gehe regelmässig ins Musée Rodin, ein wunderschöner Ort, der mich beruhigt und inspiriert. Ich habe auch eine starke Verbindung zum Musée Bourdelle hinter dem Bahnhof Montparnasse. Die künstlerischen Werke dieses Schülers von Rodin sind außergewöhnlich und stark von der griechischen Antike und ihren Göttern inspiriert. Da sind wir wieder… Der bezaubernde Garten ist auch ohne Eintrittskarte zugänglich. Ich gehe nicht jedes Wochenende dorthin, aber sehr oft, wenn ich mich nach etwas Ruhe und Gelassenheit sehne.



Eine Blume zum Verschenken? Ich liebe Pfingstrosen (Foto), auch wenn sie nur im Frühling erhältlich sind. Schliesslich ist es auch die Vergänglichkeit der Blumen, die sie so wunderschön macht. Ich mag diese Kugelform, die explodiert und ihre Schönheit mit allen um sie herum teilt. Wie eine Rose, aber rebellischer. Die andere Blume, die ich liebe – und die eigentlich keine Blume, sondern eher ein Baum ist – ist die Mimose. Was für eine leuchtende Farbe! Das hängt auch mit meiner Kindheit zusammen, mit meinen Großeltern, die diesen aussergewöhnlichen Baum in ihrem Garten hatten, dreissig Minuten von unserem Haus entfernt. Ich besuchte sie jedes Wochenende und brachte meiner Lehrerin einen kleinen Strauß mit, mit dem sie das Klassenzimmer schmückte.



Sind Sie ein Designliebhaber?

Natürlich! Meine Vorliebe für das Schlichte wird von den kykladischen Statuen (Foto) genährt, diesen sehr schlanken Marmorfiguren.



Welchen Künstler bewundern Sie? Ganz klar Ronan Bouroullec! Allein sein Altar in der Kapelle Mont Saint-Michel de Brasparts (Foto) in der Bretagne: Diese Formen, der Kreis, das Kreuz strahlen eine aussergewöhnliche spirituelle Kraft aus. Ich bin nicht unbedingt religiös, aber so eine meditative Dimension berührt wirklich jeden.

La Beauté Hermès ist ein Gemeinschaftswerk von drei Personen: Sie für die Texturen und Farben, Pierre Hardy für alles, was mit dem Objekt zu tun hat, und Christine Nagel für die Düfte. Wie arbeiten Sie zu sechst zusammen?

Man muss bedenken, dass die Beauté-Linie das Ergebnis einer künstlerischen Gemeinschaftsarbeit ist. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsarbeit, da sowohl das Auftragen als auch das Make-up und die Materialien vom Objekt bestimmt werden müssen, was in den Fachbereich von Pierre fällt. Christine ist dafür zuständig, den Duft beizusteuern, der das Thema unterstreicht. Dieser Aspekt ist entscheidend für den Erfolg einer Kollektion, er muss sie begleiten, ohne sie zu dominieren. Wir drei tauschen uns in jeder Phase der Konzeption aus.

Sehen Sie sich oft persönlich?

Ja, ich würde sagen, dass wir uns mit Pierre zweimal im Monat treffen und mit Christine die gleichen Büros in Paris teilen. Das ist einfach. Manchmal kommen wir wirklich vom Weg ab und schlagen eine Richtung ein, die sich radikal von dem unterscheidet, was ursprünglich geplant war. Das ist das Schöne daran. Diese Arbeit, die wir alle drei gemeinsam leisten, wird von Pierre-Alexis Dumas, dem künstlerischen Leiter des gesamten Hauses Hermès, geleitet, der ebenfalls dabei ist, um alles im Blick zu behalten: Ist jede Kollektion, jede Farbe, jedes Objekt für das Gesamtwerk relevant? Spiegelt es die DNA des Hauses wider?

Genau! Wie lässt sich die Verbindung zwischen der DNA eines Hauses, das historisch gesehen auf der Eleganz der Pferdesportwelt basiert, und dem Bereich der Schönheit herstellen?

Wissen Sie, wenn jemand neu zu Hermès kommt, setzt sich niemand hin und erklärt ihm die Regeln des Hauses. Das läuft anders, intuitiver: Jeder strebt individuell danach, Verbindungen herzustellen, zu verstehen, in den Archiven zu recherchieren. Ich werde Ihnen also meine Version erzählen: Hermès hat seine Wurzeln in der Arbeit von Thierry Hermès, der seit 1837 Geschirre und Sättel herstellte. Er hat sich mit seinen Kreationen durchgesetzt, weil er eine sehr starke Verbindung zwischen Mensch und Pferd gespürt und geschaffen hat. Mit seinen Sattlerkreationen hat er das Pferd nicht nur befreit, anstatt es zu fesseln, sondern es auch schön gemacht. Er hat die Ästhetik der Funktionalität eingeführt. Die Schönheit hat sich auf ganz natürliche Weise in jedes Detail eingeschrieben.

Make-up ist also eine Weiterentwicklung dieses Prinzips…

Auch weil es nicht nur um körperliche Schönheit geht. Sondern vielmehr um emotionale Schönheit. Zumindest arbeite ich in diesem Sinne. Meine Absicht bei Hermès Beauté ist es, dass jedes Objekt, jede Farbe, jede Textur das Gefühl von Einzigartigkeit und Kostbarkeit vermittelt. Von einem besonderen Moment.

Um auf Hermès zurückzukommen: Welches Modell aus der Herbst-/Winterkollektion 2025 spricht Sie am meisten an? Welches entspricht am besten Ihrer Herangehensweise an die Kunst des Schminkens?

Ich denke an dieses sehr schlichte und sehr dunkle Outfit, wie eine Rückkehr zu den Grundlagen. Das Model ist ganz in Schwarz gekleidet, mit einem Rollkragenpullover und einer sehr grafischen Jacke aus glänzendem Leder, dazu Stiefel und eine schwarze Hose… Die Silhouette verschmilzt mit dem Hintergrund, steht aber für eine starke und selbstbewusste Frau. Ich sehe darin eine neu interpretierte klassische Figur. Nadège Vanhee-Cybulski, die künstlerische Leiterin, hat mit dieser radikalen Haltung echte Modernität eingeführt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Frau solche Looks trägt, sich aber auch mit unserer neuen Kollektion schminkt. Das scheint mir ganz selbstverständlich.