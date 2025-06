Tapisserie-Zifferblätter

Die Zifferblätter werden zunehmend mit Dekoren versehen, die von der Kreativität der Uhrenhersteller zeugen. Wie eine Tapete fürs Handgelenk.

Das Zifferblatt der neuen Land-Dweller von Rolex hat etwas Hypnotisches. Die winzigen weissen Waben, die es bedecken, produzieren zwar keinen Honig, sind aber ein wahrer Augenschmaus. Dieses im Laserverfahren hergestellte Dekor sorgte auf der Genfer Uhrenmesse für viel Gesprächsstoff, weil es sich von den üblichen Mustern abhebt. In der Uhrmacherei kennt man eher die «Clous de Paris» oder die «Grains d’orge», die von Hand oder maschinell guillochiert werden. Die jahrhundertealte Technik ermöglicht es, Linien, Kurven und Wellen zu erzeugen.

So hat Vacheron Constantin beispielsweise ein exklusives Muster entwickelt, inspiriert von seinem Malteserkreuz, um die Jubiläumskollektion zum 270. Geburtstag zu feiern. Parmigiani, IWC und Girard-Perregaux für Bucherer präsentieren neue Farbtöne. Die «Mega Tapisserie» von Audemars Piguet – mit einer Technik, die Gravur, Guillochieren und Pantograph (eine Maschine, die Muster vergrössert oder verkleinert) kombiniert – erstrahlt in «Bleu Nuit, Nuage 50». Hublot setzt auf All Black, und Tissot nuanciert den Himmel. All dies geschieht mit verschiedenen Techniken, aber stets mit der gleichen Idee: das Licht in winzige Fragmente zu teilen, um die Oberfläche funkeln zu lassen.

Himmlisch Inspiriert von der Farbe des Himmels, betont dieses guillochierte Zifferblatt die Texturen und sorgt für ein lebendiges Relief. Das Grain d’Orge ist so fein, dass es fast unsichtbar ist. Parmigiani Tonda PF Chronograph, Automatikuhrwerk, Stahl, 40 mm, wasserdicht bis 100 m, 31 500 Fr.

Natürlich Die hohe Kunst der Uhrmacher: Das Wabenmuster wurde mit einem Hightech-Laser aufgebracht, das Zifferblatt ist von einem abgeschrägten Höhenring eingerahmt. Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller 40, Automatikuhrwerk, Oystersteel und Weissgold, 40 mm, wasserdicht bis 100 m, 15 350 Euro.

Geprägt Das Flaggschiff von Tissot präsentiert sich hier in einem Farbverlauf, der von Gletscherblau zu metallisch-schwarz übergeht und an die Morgen- und die Abenddämmerung erinnert. Das geprägte Muster verstärkt den Eindruck. Tissot PRX Powermatic 80 Gradient, Automatikuhrwerk, Stahl, 40 mm, wasserdicht bis 100 m, 685 Fr

Exklusiv Das guillochierte «Clous de Paris»-Motiv bildet ein beeindruckendes Fresko um das Tourbillon. Bucherer hat einen anthrazitgrauen Farbton entwickelt, der das Licht einfängt. Girard-Perregaux Laureato Tourbillon Bucherer Exclusive, Automatikuhrwerk, Titan, 43 mm, limitiert auf acht Exemplare, Preis auf Anfrage.

Aquatisch Das «Mega Tapisserie»-Zifferblatt strahlt in der Farbe «Bleu Nuit, Nuage 50», die kleinen gekappten Pyramiden, die von zehntausenden winziger Rauten getrennt sind, verblüffen! Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronographe, Automatikaufzug, Keramik, 42 mm, wasserdicht bis 100 m, Preis auf Anfrage.

Sexy Dieses Schmuckstück wird am Handgelenk von Brad Pitt im kommenden Film «F1» zu sehen sein. Das Gittermuster und die goldenen Applikationen sind so sexy wie der Schauspieler. IWC Ingenieur Automatic 40, Automatikaufzug, Stahl, 40 mm, wasserdicht bis 100 m, limitiert auf 1000 Exemplare, 13 200 Fr.

Ikonisch Unter den fünf Modellen, die das 20-Jahr-Jubiläum der Big Bang markieren, ist auch dieses Modell mit seinem lebendigen 3D-Karbonmuster. Der neue Goldton ist besonders warm. Hublot Big Bang 20th Anniversary King Gold Ceramic, Automatikuhrwerk, 45 mm, wasserdicht bis 100 m, 250 Exemplare, 34 900 Fr.