Tröpfchenweise Bräune

Selbstbräuner werden jetzt als hochwirksame Tropfen in die Creme gemischt - für eine pflegende Gesichtsfarbe.

Der Selbstbräuner erfindet sich neu – in Form von stark wirksamen Kondensperlen. Sie sollen ein für alle Mal Schluss machen mit dem Vorurteil, dass Bräune aus der Tube stets künstlich aussieht. Der belgische Chansonier Jacques Brel sang von Regenperlen, die aus Ländern kamen, in denen es nie regnet. In der Beauty ist heute die Rede von Sonnenperlen, die selbst Menschen strahlen lassen, die in Breitengraden leben, in denen der Himmelskörper zu wenig – oder zu stark – scheint.

Denn seit Kurzem kann der Sommerteint tropfenweise auf das Gesicht oder den Körper aufgetragen werden. Die Selbstbräuner werden einfach mit der Tagescreme oder der Bodylotion vermengt, und voilà, nach ein paar Stunden entfaltet sich eine subtile Bräune. «Die ersten Ergebnisse sind bereits nach zwei Stunden sichtbar, die optimale Bräune zeigt sich in der Regel nach sechs Stunden», erklärt Hélène Dafflon, Ausbildungsleiterin bei Nuxe.

Die neuen Selbstbräuner gleichen einer kleinen Revolution: Ade, ihr fettigen, muffig riechenden Formeln von früher! Selbst die Seren der letzten Generation, obwohl verbessert, liessen oft die Frage offen: Wie sollen sie im Gesicht angewendet werden? Unter der Tagescreme? Darüber? Oder als Ersatz? Verpackt in kleinen Fläschchen ist die Anwendung der neuen Selbstbräunertropfen so konzipiert, dass die Beauty-Routine nicht gestört wird: Sie werden unkompliziert in die Pflege gemischt – zwei bis drei Tropfen genügen –, um den bräunenden Effekt den anderen Vorteilen der Lieblingscreme hinzuzufügen.

«Für ein optimales Ergebnis reicht es aus, sie zwei bis drei Tage hintereinander anzuwenden, um die Bräune aufrechtzuerhalten», erklärt Mathilde Thomas, Mitbegründerin von Caudalie. Im Februar 2025 hat die französische Marke ein neues Produkt auf den Markt gebracht: «Anders als klassische Formeln, die oft aggressiv oder geruchsintensiv sind, ist die Formel sanfter und respektiert selbst die empfindlichste Haut.» Eine kleine Rechnung: Drei Tropfen pro Tag, drei Tage lang, gemischt mit der Creme … Nur neun Tropfen für einen natürlichen Bräunungseffekt!

Das Gewinnerduo

«Wir verwenden DHA und Erythrulose, einen natürlichen Zucker, der mit den Proteinen auf der Hautoberfläche reagiert, um einen gebräunten Teint zu erzeugen», erläutert Thomas. Im Gegensatz zur klassischen Bräune reagiert DHA (vollständig: Dihydroxyaceton, aber belassen wir es bei der Abkürzung) mit Aminosäuren auf der Hautoberfläche. Diese Interaktion provoziert dann eine vorübergehende Bräunung: «Es handelt sich um einen allmählichen Effekt auf die Hautfarbe. Die Kombination der beiden Inhaltsstoffe ermöglicht eine natürliche Färbung der obersten Schicht der Epidermis, für einen gleichmässigen, gebräunten Effekt, ohne die Haut auszutrocknen oder sie orange wirken zu lassen», präzisiert die Expertin.

Die Basis dieser bräunenden Tropfen ähnelt sich im Grossen und Ganzen, aber jede Marke setzt ihre eigene Note. Bei Caudalie verstärken Traubenpolyphenole, das Markenzeichen des Hauses, die Feuchtigkeitszufuhr. Sie ist für ein natürliches und effektives Ergebnis unerlässlich. Rituals reichert sein Konzentrat mit einer Note von Karamell an, während Clarins auf die beruhigende Frische von Aloe vera setzt. Nuxe fügt der Erythrulose eine Dosis Hyaluronsäure hinzu: «Unser Serum besteht aus einem Duo aus natürlicher Hyaluronsäure. So können wir die Vorteile eines Selbstbräunungsprodukts mit der Feuchtigkeitswirkung eines Serums kombinieren und eine Oberflächen- sowie eine Tiefenwirkung erzielen», erklärt Dafflon von Nuxe. Drunk Elephant wiederum setzt auf Kakaoextrakt, um eine potente Dosis Antioxidantien bereitzustellen. Die traditionelle Basis enthält Peptide, die auf feine Linien der Haut abzielen.

Jede Marke hat ihre eigene Formel, aber etwas eint alle Produkte: der Tropfverschluss, mit dem der Selbstbräuner genau dosiert werden kann für eine massgeschneiderte Bräune. Der Bonus? Wir können die Sonne so lange wie möglich auf den Wangen tragen – ganz ohne schädliche UV-Strahlung.

Unsere Auswahl an Selbstbräunungstropfen für diesen Sommer:

1 2 3 4 5