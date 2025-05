Le mobilier d’extérieur se pare d’une touche nature

Courbes sinueuses, formes organiques et teintes apaisantes, le mobilier d'extérieur renoue avec l'essentiel.

Privilégiant les lignes fluides et le bien-être, les collections outdoor invitent à la détente et à la convivialité. Comme une bouffée d’oxygène dans un quotidien saturé, elles se parent de teintes vert mousse, sauge, olive ou gazon, pour mieux s’intégrer dans un décor naturel. Stars de ces collections saisonnières, les tressages – en corde ou en rotin – ajoutent une touche bohème et raffinée au savoir-faire artisanal. Le mobilier ainsi naturalisé transforme l’extérieur en espace de reconnexion avec la végétation, avec soi-même et avec les autres. Une ode à l’oisiveté et à la socialisation en plein air, pour que le design favorise un nouvel art de l’hospitalité.

Iconique

Une icône du design enfin en version outdoor! Le fauteuil Bambola, emblématique du travail de Marlo Bellini, qui remporta le Compas d’or en 1979, est réédité par B&B Italia dans des tissus joyeux et résistants aux intempéries.

Cosy

Comme un panier accueillant, la collection Oasis signée Antonio Citterio pour Flexform dévoile ses lignes sinueuses, créées par les cordes tressées à la main qui composent un filet souple dans lequel se réfugier.

Ergonomique

Avec des panneaux en corde tressée qui dessinent dossiers et accoudoirs en une courbe harmonieuse, l’enveloppante collection Amii, dessinée par Nendo pour Minotti, est élégante et atemporelle.

Sculptural

La collection Pantalica puise son inspiration dans des traditions méditerranéennes ancestrales. La méridienne en rotin tressé d’Elisa Ossino pour Molteni est une ode à la sieste, au farniente, à la détente.

Modulaire

Le sofa Insula de Patricia Urquiola pour Kettal offre une multitude de configurations. Interprétation du majlis arabe, ces canapés bas qui appellent à la conversation, ce modèle est pensé pour s’adapter à toute situation, en un socialisation fluide.