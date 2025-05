Outdoor-Möbel bekommen einen Hauch von Natur

Geschwungene Linien, organische Formen und sanfte Farben: die Gartenmöbel fokussieren sich wieder aufs wesentliche.

Die neuen Gartenmöbel laden zum Entspannen ein, dazu, laue Abende mit Freunden zu verquatschen. Wie eine Portion frischen Sauerstoffs lockern sie den Alltag auf und präsentieren sich in den Farbtönen Moosgrün, Salbei, Olive oder Gras. Perfekt, um sich in die Outdoorumgebung einzufügen. Die Stars dieser saisonalen Kollektionen sind Flechtwerke – aus Seil oder Rattan –, die dem kunsthandwerklichen Können einen Hauch von Boheme und Raffinesse verleihen. So natürlich gestaltete Möbel verwandeln den Aussenbereich in einen Ort, an dem wir uns mit der Natur, mit uns selbst und mit anderen verbinden. Türen auf!

Ikonisch

Eine Designikone endlich als Outdoorversion! Der Sessel Bambola, ein emblematisches Werk von Mario Bellini, der 1979 den Compasso d’Oro gewann, wird von B6B Italia in fröhlichen und wetterfesten Stoffen neu aufgelegt.

Gemütlich

Die Kollektion Oasis von Antonio Citterio für Flexform wirkt mit ihren handgeflochtenen Seilen wie ein flexibles Netz oder ein Korb, in dem man Zuflucht finden kann.

Ergonomisch

Mit geflochtenen Seilen, die Rückenlehnen und Armlehnen in eine harmonische Kurve zeichnen, ist die Kollektion Amii elegant und zeitlos. Entworfen von Nendo für Minotti.

Skulptural

Die Kollektion Pantalica schöpft ihre Inspiration aus mediterranen Traditionen. Die geflochtene Rattan-Chaiselongue von Elisa Ossino für Molteni ist eine Ode an die Siesta, das süsse Nichtstun.

Flexibel

Das Sofa Insula von Patricia Urquiola für Kettal bietet eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten. In Anlehnung an die arabischen Majlis, niedrige Sofas, ist dieses Modell so gestaltet, dass es sich jeder Situation anpasst und eine reibungslose Kommunikation ermöglicht – immer auf Augenhöhe.