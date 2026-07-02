10 piscines de marée

Les vagues qui cognent les rochers, les falaises volcaniques, le sel qui sèche sur la peau. Dix bassins d’eau de mer pour s’immerger autrement.

1. Océano Health Spa Claque iodée

La piscine Lorsque la mer se lève, mieux vaut aimer les baignades vivantes. Les vagues fouettent le visage, le sel finit dans la bouche et l’eau glacée s’empare du corps. Niché dans le village côtier de Punta del Hidalgo, l’Océano Health Spa Hotel permet de rejoindre en quelques pas la Piscina Natural Punta del Hidalgo, un bassin naturel d’eau de mer creusé dans la roche volcanique noire, où l’océan s’invite les jours de forte houle.

Le lieu A Tenerife, on imagine les journées à vélo sur les routes volcaniques ou les soirées joyeuses qui se prolongent jusqu’au petit matin. Peut-être un peu des deux à la fois pour certains. Ici, c’est tout l’inverse. On vient pour ralentir et respirer à fond l’air iodé. L’hôtel mise sur les bains d’eau de mer chauffée et les soins thérapeutiques. On inspire profondément par le nez, on expire lentement par la bouche.

Hôtel Océano Health Spa, Punta del Hidalgo, Tenerife, chambre dès 150 fr., www.oceano.de

2. Reid’s Palace Refuge salé

La piscine Si vous empruntez le petit escalier en colimaçon qui descend la falaise, vous n’allez pas être déçu: tout en bas, un charmant bassin d’eau de mer incrusté dans la roche attend les amateurs de baignades salées. Entre les échelles métalliques, les vagues qui viennent éclabousser les pierres et les falaises couvertes de végétation, l’endroit a presque des airs de refuge secret. Attention toutefois à ne pas trop enchaîner les longueurs: il va falloir utiliser ses jambes ensuite pour remonter les marches.

Le lieu Accroché aux falaises de Funchal, le Reid’s Palace cultive ce vieux glamour britannique dont Madère a le secret. Winston Churchill venait d’ailleurs y séjourner pour peindre les paysages de l’île. Entre jardins subtropicaux, afternoon tea servi sur la terrasse et couloirs aux allures de palace intemporel, l’hôtel semble avoir traversé les décennies sans jamais vraiment changer de rythme. Le genre d’endroit où l’on prend encore le temps de s’habiller pour le dîner.

Reid’s Palace, Funchal, Madère, Portugal, chambre dès 700 fr., www.belmond.com

3. Dreams Madera Resort Spa Calme plat

La piscine A quelques pas de la marina, un bassin naturel d’eau de mer s’est discrètement glissé entre les roches volcaniques noires et l’Atlantique. Ici, l’ambiance n’est pas vraiment sportive: on vient surtout pour alterner entre quelques baignades salées, les pieds qui sèchent sur les pierres chaudes et les longues pauses à observer les vagues frapper la côte. Et honnêtement, difficile de résister à l’envie d’y retourner une dernière fois avant le repas du soir.

Le lieu Niché sur la côte sauvage de Caniçal, à l’est de Madère, le Dreams Madeira Resort cultive une ambiance plus décontractée que les grands palaces historiques de l’île. Entre marina privée, palmiers et terrasses ouvertes sur l’Atlantique, les journées s’écoulent lentement, rythmées par les baignades, les départs en bateau et les couchers de soleil sur les reliefs volcaniques.

Dreams Madeira Resort Spa & Marina, Madère, chambre dès 350 fr., www.hyattinclusivecollection.com

4. The Marine Hermanus Baignade à la carte

La piscine Il y a bien une piscine bleue et chlorée, à l’eau parfaitement lisse, où passer la journée à faire quelques longueurs ou à siroter des cocktails. Mais au Marine Hermanus Hotel, la vraie baignade se vit un peu plus loin, dans un bassin creusé le long du célèbre Cliff Path accessible depuis l’hôtel. Ces tidal pools vivent au rythme des vagues: parfois calmes, parfois submergées par les embruns et l’écume. Plutôt baignade paisible ou vrai coup de fouet revigorant?

Le lieu Juste là! L’avez-vous vue? Une majestueuse baleine vient de remonter à la surface et le spectacle est d’autant plus saisissant qu’il est observable depuis les chambres ou les terrasses du Marine Hermanus Hotel. Loin des safaris zigzaguant à travers les lions et autres amis de la savane, on observe ici une nature à l’état pur, portée par le vent, les embruns et le bruit incessant des vagues. Et si on s’endormait en comptant… les baleines?

Hôtel The Marine Hermanus, Afrique du Sud, réouverture fin juin, env. 300 fr., www.themarinehotel.co.za

5. Les Roches rouges Nager à même la roche

La piscine A l’aube, lorsque tout est encore calme, quelques ploufs isolés se font déjà entendre près de la piscine. Dans ce bassin d’eau de mer creusé dans la roche, les premiers nageurs s’élancent pour quelques traversées pendant qu’en contrebas, la houle vient cogner les rochers. Entre piscine et mer, la frontière finit presque par disparaître: même odeur de sel sur la peau, mêmes éclaboussures fraîches, même envie de prolonger encore un peu la baignade avant que la Riviera ne s’éveille. Et une fois installé sur la chaise longue, difficile de se plaindre de la vue: le bassin se fond dans la Méditerranée.

Le lieu Entre les parasols, les serviettes sèchent encore sur les pierres chaudes de ces roches rouges qui ont inspiré le nom de l’hôtel. Peu à peu, le soleil descend et teinte la Méditerranée. Le signal est donné pour quitter sa chaise longue et rejoindre le restaurant Estelo, un peu plus haut. Loin des beach-clubs assourdissants, on peut entendre les cigales à leur juste valeur tout en dégustant poissons grillés et pissaladières.

Hôtel Les Roches Rouges, Saint-Raphaël, France, à partir de 360 fr., www.beaumier.com

6. Cap Eden Roc Plongeon culte

La piscine Vous pourrez vous en vanter au retour des vacances, autour d’un café au bureau: se baigner dans le même bassin qu’Elizabeth Taylor, ce n’est pas à la portée de n’importe qui. Même si le tracé historique de la piscine a entretemps été modifié… Et si cela ne suffit pas à faire jaser vos collègues, racontez-leur alors l’ambiance cannoise qui règne ici: un bassin d’eau de mer filtrée creusé dans la roche, les mythiques plongeoirs, les serveurs en blanc qui circulent entre les transats et cette Méditerranée bleu azur qui se confond avec la piscine. Cela devrait suffire.

Le lieu Lors du Festival de Cannes, difficile de passer à côté… Les célébrités adorent immortaliser leur passage devant les mythiques marches du palace. Au détour des allées bordées de pins se dévoilent entre autre le spa Dior ou encore la terrasse du restaurant Le Grill, suspendue au-dessus de la Méditerranée. Le genre d’endroit où les déjeuners s’étirent jusqu’au coucher du soleil.

Hôtel du Cap-Eden-Roc, Antibes, France, chambre dès 1700 fr. durant l’été, www.oetkerhotels.com

7. Aqua Natura Madeira Plongeon culte

La piscine Pour qui préfère savourer le bruit des vagues s’écrasant contre la roche volcanique sans trop mouiller le maillot – il faudra un peu, quand même –, le bassin naturel de l’Aqua Natura Madeira Hotel fait figure de refuge idéal. Rempli par l’eau de mer et protégé par quelques roches noires, il permet d’observer l’Atlantique exploser tout autour sans rien perdre du spectacle. Un vacarme hypnotique que l’on pourrait écouter pendant des heures.

Le lieu L’Aqua Natura Madeira Hotel ne mise pas sur le luxe tapageur, et c’est justement tout son charme. Ici, on vient surtout pour dormir au bord de l’Atlantique et vivre Madère dehors: dans la piscine de marée battue par les vagues, sur les chemins escarpés de l’île ou face aux immenses falaises de lave noire qui plongent dans l’océan. Du matin jusqu’au coucher du soleil, le paysage semble constamment en mouvement, entre vent salé, écume et sentiers volcaniques.

Hôtel Aqua Natura, Madère, Portugal, chambre dès 180 fr., www.aquanaturahotels.com

8. Hotel Bellevue, Dubrovnik Plongeon culte

La piscine Un petit refuge protégé de la houle de l’Adriatique: l’endroit parfait pour plonger – littéralement – et prendre la température de la mer sans se laisser malmener par les vagues. Selon le vent, l’eau finit tout de même par venir s’écraser doucement dans le bassin. Le tout avec une vue saisissante sur les murs historiques de Dubrovnik.

Le lieu Beaucoup d’hôtels sont décrits comme «accrochés à la falaise». Force est de constater que l’adage convient parfaitement à l’Hotel Bellevue Dubrovnik, qui surplombe de quelques 30 mètres les eaux cristallines de l’Adriatique. Toutes les chambres offrent une vue plongeante sur la mer, tandis que les catégories les plus exclusives disposent de balcons privés suspendus au-dessus du vide. En contrebas, la baie de Miramare et sa petite plage encaissée entre les falaises donnent presque l’impression d’un havre hors du temps. Les personnes sujettes à la peur du vide risquent toutefois de ne pas partager cet enthousiasme…

Hotel Bellevue, Dubrovnik, Croatie, chambres dès 600 fr., www.adriaticluxuryhotels.com

9. Burgh Island Hotel Comme une sirène

La piscine Il faut d’abord accepter l’eau glacée. Puis le vent, les embruns et cette étrange sensation de nager au milieu d’un décor de roman britannique. Creusée dans les rochers, la Mermaid Pool vit au rythme des marées et des vagues frappant les falaises autour du bassin. Une baignade vivifiante… avant de retourner siroter un martini dans son peignoir Art déco. Il ne manque qu’un mystérieux meurtre pour compléter le décor.

Le lieu Fan de l’univers d’Agatha Christie (elle séjournait régulièrement sur l’île pour écrire)? Cet endroit coche toutes les cases. D’abord pour le plaisir de rejouer l’ambiance des années folles: des notes de jazz fusent depuis la salle de bal pendant que les clients traversent le bar en smoking ou robes à sequins dignes des années 1920. Outre ses soirées théâtrales, l’hôtel est réputé pour ses retraites wellness face à l’Atlantique et son étonnant sea tractor: un véhicule surélevé sur roues permettant de rejoindre l’île lorsque la marée recouvre entièrement le passage reliant Burgh Island au continent.

Hôtel Burgh Island, Devon, chambre dès 450 fr. env., www.burghisland.com

10. The Retreat at Blue Lagoon Paisible retraite

La piscine Non, il n’est pas permis de plonger dans les bassins géothermiques depuis le balcon du premier étage. Oui, bien sûr qu’on ne peut pas s’empêcher d’y penser en regardant l’image. L’eau laiteuse donne surtout envie de s’y abandonner, non pas pour quelque exploit physique, mais simplement pour flotter et méditer. Allongé sur le dos, porté par les mouvements presque silencieux de l’eau chaude, avec pour seul décor des kilomètres de roche volcanique noire. On s’y sent soudain minuscule… et terriblement vivant à la fois.

Le lieu Il y a ici quelque chose de lunaire. Est-ce causé par les immenses champs de lave noire, les volutes de vapeur ou cette eau blanche et calme? A seulement quarante minutes de Reykjavík, le temps ralentit: on flotte comme un astronaute dans l’eau chaude ou l’on savoure simplement le silence environnant. Il faut dire que l’hôtel a pris ses quartiers au beau milieu d’un immense champ volcanique. Une aubaine pour s’évader.

The Retreat at Blue Lagoon, Grindavík, Islande. Chambre dès 1500 fr. env., www.bluelagoon.com

Là où l’on nage encore avec les vagues

Longtemps considérées comme un simple coin de baignade pour locaux courageux, les piscines à marée connaissent un immense retour en grâce, y compris dans des établissements publics. À l’heure où les voyageurs cherchent davantage de sensations brutes que des bassins lisses et chlorés, ces morceaux d’océan retenus entre les rochers attirent une nouvelle génération d’amateurs de baignades vivifiantes.

Bon nombre ont été construites dans les années 1920-1930 au moment de la grande mode des bains de mer. Puis elles ont peu à peu été abandonnées, avant que le wild swimming ne les remette au goût du jour. La plus mythique reste sans doute la Bondi Icebergs Pool de Sydney, où les vagues du Pacifique viennent parfois s’écraser jusque dans les lignes d’eau. En Angleterre, les tidal pools du Devon ou des Cornouailles attirent même des nageurs en plein hiver, emmitouflés dans leurs peignoirs entre deux baignades glacées.

À Madère, Porto Moniz a transformé ses bassins volcaniques en véritable emblème de l’île, tandis qu’en Afrique du Sud, certaines piscines naturelles se fondent dans les falaises battues par l’Atlantique. Partout, le principe reste le même: laisser l’océan participer à la baignade.